بدء امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة

بدأ منذ قليل امتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية للثانوية العامة، ومن المقرر أن تكون 30% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بجانب التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

وجددت الوزارة تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات، وأن اعضاء غرفة العمليات المركزية بالوزارة يكتشفون أي تداول للأسئلة على صفحات الغش، مؤكدة حرصها على أخذ كل طالب حقه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة.

وأكدت الوزارة على الملاحظين الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب، وتوزيع كتيب المفاهيم والتأكيد على الطلاب عدم الكتابة فيه أو اتلافه وإعادة تسليمه للمراقب مرة أخرى بعد انتهاء الامتحان، مع التأكيد علي على توزيع النماذج الأربعة للاسئلة على الطلاب بطريقة صحيحة.

وشددت الوزارة على المراقبين والملاحظين، التأكد من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة الإجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، والتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، وضرورة الإجابة فى البابل شيت مباشرة، والتأكيد على التظليل على الإجابة الصحيحة.