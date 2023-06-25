توقعات بانخفاض عائدات «القومية للتأمينات» من استثماراتها بأدوات الدين بعد إلغاء الإعفاء الضريبي

• شفيع: الهيئة ليس أمامها بدائل استثمارية أخرى

• شريف سامى: تأثير إلغاء الإعفاء الضريبى سيكون على المدى الطويل وليس القصير

• محمد عبدالحكيم: الحكومة تحاول إنعاش إيراداتها الضريبية لسد عجز الموازنة

توقع عدد من محللى أسواق السندات، أن تنخفض العائدات على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التى تستثمرها فى أذون وسندات الخزانة بعد موافقة البرلمان على إلغاء الإعفاء الضريبى الممنوح لها نظير أرباحها الناتجة عن تلك التداولات، مؤكدين فى الوقت نفسه أنه لا سبيل أمام الهيئة سوى استثمار أموالها فى هذه الأدوات لأنها الأكثر أمانا عن باقى الاستثمارات الأخرى.

ووافق مجلس النواب فى 30 مايو الماضى، على إلغاء الإعفاء الممنوح للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من ضرائب عوائد السندات وأذون الخزانة، وذلك ضمن التعديلات المقدمة من وزارة المالية على القانون رقم 182 لسنة 2020.

وكانت وزارة المالية ألغت فى 2020، الإعفاءات الممنوحة على الأرباح الناتجة من عن التداول فى أذون وسندات الخزانة، إلا أنها منحت استثناء للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من 65% من قيمة الضريبة على الدخل بعدما كان يتم إعفاؤها بالكامل على أن تراجع تلك الاعفاءات كل ثلاث سنوات.

قال محمد عبدالحكيم رئيس قسم بحوث أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات، إن إلغاء الإعفاء الممنوح على أرباح الهيئة القومية الناتجة من استثمار أموالها بأذون وسندات الخزانة، يهدف إلى إنعاش الإيرادات الضريبية للحكومة، وذلك لسد عجز الموازنة بدلا من البحث عن فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

وأضاف «عبدالحكيم» فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الحكومة فضلت رفع الإعفاء الضريبى الممنوح على استثمارات التأمينات بسندات الخزانة لأنها مدركة أن الهيئة القومية للتأمينات لن تخفض حجم استثماراتها بالرغم من إلغاء هذا الإعفاء، لأنها جهة حكومية.

وتابع: «بالرغم من أن العائد على أموال التأمينات لن يكون بالمستويات السابقة، إلا أن الهيئة القومية ليس أمامها بديل استثمارى سوى أذون وسندات الخزانة، لأنها أكثر أمانا».

وقال مصطفى شفيع الخبير الاقتصادى، إن الهيئة القومية للتأمينات لن توجه محفظتها الاستثمارية إلى أى استثمارات أخرى بالرغم من أن العائد حاليا سلبى على استثمارات أذون وسندات الخزانة فى ظل ارتفاع التضخم، بجانب عودة فرض ضرائب عليها، نظرا لأن الاستثمار فى أدوات الدين آمن ولا يحمل أى مخاطرة، حتى وإن كان العائد منه ضعيفا.

وينص قرار إنشاء صندوق الاستثمار لأموال التأمينات، على استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى المحققة سنويًا فى أذون وسندات الخزانة العامة، باعتبارها من أكثر مجالات الاستثمار أمانا ويجوز تخفيض هذه النسبة بقرار من رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة، فيما تخصص النسبة المتبقية لأوجه الاستثمار المختلفة على أن يراعى التنوع فى المحفظة الاستثمارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة للحد من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية بما يتلاءم مع طبيعة أموال نظام التأمين الاجتماعى.

ويتراوح العائد على أذون وسندات الخزانة المصرية حاليا وفقا لآخر عطاءات بين 24% و25%.

من جانبه توقع شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن يفقد عائد المحفظة الاستثمارية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نحو 2% على كل مليارى جنيه يتم استثمارها من محفظة الهيئة فى أذون وسندات الخزانة، «ولكن هذا التأثير لن يظهر على المدى القصير بل على المدى الطويل، حيث سيظهر فى أذون وسندات الخزانة التى يتم الاكتتاب بها جديدا وليس التى سبق الاستثمار فيها».

وأشار «سامى»، إلى أن القانون بسمح للهيئة بالاستثمار فى بدائل أخرى لكن قيمة محفظة أموال التأمينات لا تستوعبها الاستثمارات الأخرى مثل البورصة او الصكوك نظرا لحجمها الكبير.

وفى 28 أبريل الماضى، كشف محمد معيط وزير المالية، عن تحويل الخزانة العامة للدولة 653.3 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 45 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ومن المقرر أن تُسدد الخزانة العامة للدولة نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار 50 عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، اعتبارًا من 2019.