مياه الغربية: رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

قال المهندس حمدي محمد شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب، إنه تم الانتهاء من تنفيذ خطة الشركة لتطهير جميع بيارات محطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تطهير وتسليك شبكات الصرف الصحي، بجميع مراكز ومدن المحافظة؛ لمواجهة زيادة التصرفات المتوقعة بسبب أعمال ذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك، ومنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفح بالشوارع.

وأكد أنه تم إصدار تعليمات على جميع رؤساء الفروع، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع محطات وشبكات الصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع، والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأشار إلى تأمين البوابات الرئيسية، والأسوار لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكيد على تواجد الورديات في التوقيتات المحددة لكل دورية مع وجود المتابعة اليومية على المحطات والشبكات.

كما لفت إلى وجود غرفة طوارئ مركزية لاستقبال جميع شكاوى المواطنين، حيث يتم استقبال الشكاوى على رقم الخط الساخن 125، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والعمل على حلها بجميع مراكز ومدن المحافظة.