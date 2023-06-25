محافظ المنيا يشيد بدور أعضاء لجنة المصالحات وجهودهم في إنهاء الخصومات الثأرية

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمكتبه اليوم، لجنة المصالحات العرفية بجنوب المحافظة، وذلك لتقديم التهنئة للمحافظ لاستئنافه مهام عمله، بالإضافة إلى استعراض أعمال اللجنة.

جاء ذلك بحضور، النائب أشرف عشيري عضو مجلس الشيوخ، والنائب مصطفى خالد فتح الباب عضو مجلس النواب، وهانى دربالة، وعلى أحمد شرموخ، ومحمد سامح، أعضاء اللجنة.

أشاد المحافظ بدور أعضاء لجنة المصالحات وجهودهم فى إنهاء الخلافات والخصومات الثأرية بين العائلات والحفاظ على الأرواح وحقن الدماء ودعم مبادرات الصلح بين العائلات المتنازعة، والتى ساهمت فى القضاء على الخلافات وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان داخل المجتمع.