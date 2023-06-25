 محافظ المنيا يشيد بدور أعضاء لجنة المصالحات وجهودهم في إنهاء الخصومات الثأرية - بوابة الشروق
الأحد 25 يونيو 2023 6:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

محافظ المنيا يشيد بدور أعضاء لجنة المصالحات وجهودهم في إنهاء الخصومات الثأرية

ماهر عبدالصبور:
نشر في: الأحد 25 يونيو 2023 - 6:30 م | آخر تحديث: الأحد 25 يونيو 2023 - 6:30 م

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمكتبه اليوم، لجنة المصالحات العرفية بجنوب المحافظة، وذلك لتقديم التهنئة للمحافظ لاستئنافه مهام عمله، بالإضافة إلى استعراض أعمال اللجنة.

جاء ذلك بحضور، النائب أشرف عشيري عضو مجلس الشيوخ، والنائب مصطفى خالد فتح الباب عضو مجلس النواب، وهانى دربالة، وعلى أحمد شرموخ، ومحمد سامح، أعضاء اللجنة.

أشاد المحافظ بدور أعضاء لجنة المصالحات وجهودهم فى إنهاء الخلافات والخصومات الثأرية بين العائلات والحفاظ على الأرواح وحقن الدماء ودعم مبادرات الصلح بين العائلات المتنازعة، والتى ساهمت فى القضاء على الخلافات وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان داخل المجتمع.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك