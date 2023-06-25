رئيس الهيئة العامة للكتاب سابقا: المثقفون عادوا للتشرذم ولم يحافظوا على زخم 30 يونيو

قال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، إن المثقفين اتحدوا سويًا في ثورة 30 يونيو، على اختلاف مشاربهم، لأنه في لحظات حدية في تاريخ الوطن يفقد كل إنسان هويته الشخصية وأطماعه ومطامعه، وصراعاته الشخصية من أجل الوطن.

وأضاف خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "داخل اعتصام وزارة الثقافة كان هناك مثقفين لا يقبلون بعضهم، ومختلفين أيدلوجيًا، بعد 30 يونيو عادوا لخلافاتهم مرة أخرى، وعادوا للتشرذم والفردية.. لم نستطع أن نحافظ كثيرًا على زخم 30 يونيو".

وأشار إلى أن طبيعة المثقف الميل للتغيير والاختلاف، ويحدث هذا بشكل سلمي، لا يكون المثقف منسحب ولا شتام بدون تقديم طرق بديلة,

وعن معنى المثقف، قال مجاهد: "هو الذي لا يوافق على أي شئ قبل أن يفكر ويقتنع به، لكن هذا لا يعني ألا يقتنع بكل شئ، المثقف ليس سياسي ولا إداري، وإنما شخص لديه طاقة يمكن الاستفادة منها، ولديه رؤية وفلسفات، يستخلص منها السياسي والإداري ما يفيد البلد، وإذا لم نستفد من المثقف، ونستمع لآرائه، بغض النظر عن قابليتها للتحول لخطوات إيجابية أم لا، يسبب ذلك مشكلة للمثقف، ويشعر أنه خصم، لذا لابد من الاستماع للمثقفين في مجالاتهم، وسنصل لنتائج".