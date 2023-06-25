انفجارات واشتباكات في الطريق الرئيسي بين الخرطوم وولاية الجزيرة

وقع دوى انفجارات واشتباكات في الطريق الرئيسي الرابط بين العاصمة السودانية الخرطوم وولاية الجزيرة، اليوم الأحد، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل.



وكان العميد نبيل عبد الله، المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، قد صرح أمس السبت، بأن خروج المواطنين السودانيين وهتافهم «شعب واحد جيش واحد» تعبير صادق يؤكد مدى التفافهم حول جيشهم الوطني.



وأضاف عبد الله: «لا يسعنا إلّا أن نقف وقفة الإجلال والإكبار لشعبنا الصابر، ونعده بأن نكون عند حسن ظنه، فليس لدينا أغلى من هذا الشعب وهذا البلد».



ويشهد السودان اشتباكات مستمرة منذ 15 أبريل الماضي، بعدما تحركات ميليشيات الدعم السريع ضد الجيش السوداني، في محاولة لفرض سيطرتها على المؤسسات السودانية.