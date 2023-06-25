مدير بهيئة تنشيط السياحة: طالبت جوارديولا باكتساح الأهلي واكتشف أنني زملكاوي

أكد أحمد علي إسماعيل مدير عام المكاتب الخارجية بهيئة تنشيط السياحة، أنه تحدث مع جوارديولا حول الكرة المصرية، واحتمالية مواجهة الأهلي مع مانشستر سيتي الإنجليزي، في كأس العالم للأندية.

وتابع إسماعيل خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "+90" على قناة النهار: "جوارديولا شاهد أحد الأطفال يرتدي قميص برشلونة الإسباني، وطالب المدير الفني بالتقاط الصورة معه".

وأضاف: "أنا مشجع زملكاوي، وداعبته وقولت له أنت هتلعب ضد الأهلي في كأس العالم ياريت تكسبه، فضحك بشكل كبير وقال لي أنت زملكاوي قلت له نعم، قال لي إذا أنت مدريدي قلت له نعم".

واختتم: "جوارديولا سوف يستمر في القاهرة لمدة أسبوع، وسوف يزور عدة أماكن سياحية ما بين الأقصر وأسوان وعدد من المناطق المتعددة".