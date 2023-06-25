الدكتور هشام الغزالي: 100 يوم صحة تجوب كل المحافظات والكشف مجانا

قال الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام ورئيس اللجنة العليا للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن المبادرة بدأت منذ 3 سنوات وبها 36 مليون خدمة للسيدات في مصر، مؤكدًا أنه تم توقيع الكشف على السيدات في كل ربوع مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج «مانشيت»، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن هذه المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الأورام مرة كل سنة، ما يزيد من أهمية الزيارات الدورية، مؤكدًا أن مبادرة 100 يوم صحة ستذهب بكل القامات العلمية إلى أماكن السيدات لتوقيع الفحوصات الطبية عليهن.

وأشار إلى أن مبادرة 100 يوم صحة ستقدم خدمات المبادرات الرئاسية إلى جانب الطب الوقائي والتطعيمات وفي كل شيء، منوهًا بأنها مبادرة ضخمة وتم إطلاق شعار تشجيعي وتحفيزي للمواطنين لإجراء الكشف والفحوصات اللازمة التابعة للمبادرة.

ولفت إلى توقيع الكشف بالمجان والأشعة والتحاليل والأدوية، ما يزيد من اطمئنان المواطنين ويحفزهم على المشاركة.

وذكر أنه سيتم البدء في المبادرة من الشرقية وأسوان، ليتم استكمال باقي محافظات الجمهورية بشكل تدريجي وعلى مراحل حتى يتم الانتهاء من كل المحافظات خلال 100 يوم.

وأطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، حملة «100 يوم صحة» من العاصمة الإدارية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتشمل الحملة الانتفاع بخدمات المبادرات الصحية والتي تشمل مبادرات: مبادرة صحة المرأة، مبادرة فحص المقبلين على الزواج، مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.