رئيس بعثة الحج يتفقد مقر بعثة السياحة وفنادق الحجاج ويشيد بخدمات البري والاقتصادي

قام اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس البعثة الرسمية للحج المصري، بزيارة بعثة الحج السياحى للاطمئنان على حجاج الشركات والاستعدادات النهائية لتصعيدهم إلى عرفات لأداء الركن الأعظم للحج.

وأشاد اللواء الأحمدي بالمجهود المبذول من بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار والتجهيزات التي اتخذتها بعثة السياحة لتصعيد حجاج الشركات وكذلك نفرتهم من عرفات.

كما أشاد رئيس البعثة الرسمية للحج المصري بمستوى الحج الاقتصادي والبري الذي تنفذه شركات السياحة تحت الإشراف التام من وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع غرفة شركات السياحة والخدمات التي يقدمها هذا المستوى للحجاج.

وقام اللواء الأحمدي ترافقه سامية سامي بتفقد مقر بعثة الحج السياحي والاطمئنان على خطة تصعيد الحجاج وتوفير كل التسهيلات التي تضمن سهولة التصعيد والنفرة، وشدد كذلك على توفير كل الخدمات لحجاج السياحة، كما قام رئيس البعثة بتفقد عدد من فنادق إقامة حجاج السياحة، مشيدا بالخدمات التي يتم تقديمها للحجاج بمختلف مستويات الحج السياحي.

رافق رئيس البعثة خلال جولته كل من سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي، وسيد خاطر مدير عام السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، ومحمود عبدالرازق مدير عام النقل السياحي بالوزارة وناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وأحمد إبراهيم وهشام أمين عضوي اللجنة وعضوي مجلس إدارة غرفة شركات السياحة.

واصطحبت سامية سامى اللواء علاء الأحمدى فى جولة داخل غرفة العمليات التابعة لبعثة السياحة وبعدها فى جولة فى عدد من الفنادق لاطلاعه على كيفية توفير جميع سبل الراحة للحجاج المصريين.

ومن جانبها، أكدت سامية سامى رئيس بعثة الحج السياحي، أنه قد تم اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتسهيل عملية تصعيد حجاج السياحة وعددهم 16100 حاج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم للحج.

وأوضحت أنه تم تجهيز أكثر من 400 أتوبيس موديلات حديثة لنقل حجاج السياحة من مقار إقامتهم بفنادق مكة المكرمة إلى مشعر عرفات، وتم التأكد من توفير أتوبيسات حديثة مع إجراء فحص شامل لكل سيارات نقل حجاج السياحة للتأكد من سلامتها تماما.

وأضافت أنه تم التأكيد على ملازمة الأتوبيسات للحجاج طوال تحركاتهم بالمشاعر وتوفير المواقف اللازمة والقريبة من المخيمات مع توفير المياه والمشروبات خلال تحركات الحجاج.

وأشار ناصر تركي عضو اللجنة العليا وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إلى أن بعثة الحج السياحي تابعت على مدار الساعة عمليات تجهيز مخيمات حجاج السياحة في كل من مني وعرفات، وتتلقى تقارير دورية على مدار اليوم حول تجهيز المخيمات.

وأشار إلى أن البعثة سوف تقوم خلال ساعات بمعاينة واستلام كل المخيمات للمستويات الثلاث للحج السياحي "٥ نجوم والاقتصادي والبري" وذلك قبل تصعيد الحجاج والتأكد من توافر كل الخدمات والتجهيزات اللازمة لراحة وسلامة الحجاج طوال تواجدهم بالمشاعر المقدسة، معربا عن ثقته في تقديم خدمات أكثر تميزا هذا العام لحجاج السياحة.