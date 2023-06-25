محافظ القليوبية يستقبل وفود الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وحدة نسيج الشعب المصري، مشيراً إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها الأجيال، ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.



يأتي ذلك خلال استقباله لوفد الكنسية الأرثوذكسية والإنجيلية، أمس السبت واليوم الأحد، للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكان على رأس هذا الوفد المطران مرقص أسقف شبرا الخيمة وتوابعها والمطران مكسيموس أسقف مدينة بنها وقويسنا، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها، والأنبا صليب أسقف كفر شكر وميت غمر، والقس إيميل أنور راعي الكنيسة الإنجيلية.



من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الكنسي عن خالص التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، مؤكدين علاقات الود والمحبة والترابط التي تجمع أبناء الشعب المصري، مقدمين للمحافظ الشكر على حرصه على الود والزيارة لهم حتى في المناسبات غير الرسمية، لما لتلك الزيارة من عظيم الأثر على الكنيسة وشعبها.



وحرص المحافظ، خلال اللقاء على تقديم التهنئة لجموع الشعب المصري، وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وفي السياق ذاته، أكد المحافظ، أن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصري، يؤكد عمق روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التي تجمع المصريين، وتمنح هذا الشعب خصوصية تميزه عن غيره من الشعوب، وأنه سيبقى عصيا على أي محاولة للنيل من تلك الروح الوطنية التي تشكل حصنا آمنا ومنيعا لأبناء هذا الوطن.



وقد أعرب المحافظ عن خالص الشكر والتقدير لزيارة وفد الكنائس المصرية، مؤكداً أن روح الوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري هى الضمانة الوحيدة لمواجهة أي تحديات.