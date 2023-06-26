سنغافورة: مقتل 3 بالقوات الجوية في انفجار قنبلة خلال تدريب

لقي طالب بالقوات الجوية الماليزية الملكية حتفه وأصيب اثنان من المدربين عندما انفجرت قنبلة يدوية خلال جلسة تدريبية بأحد المعسكرات اليوم الأحد، حسبما أفادت صحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية.

وأكدت القوات الجوية الماليزية الملكية ذلك، قائلة إن الحادث وقع في معسكر سيد سراج الدين في جيماس الساعة 12.10 بعد الظهر وشهد مقتل متدرب، ونُقل اثنان من المدربين إلى المستشفى العسكري في جيماس حيث تلقيا العلاج قبل نقلهما إلى مستشفى سيجامات.

وقالت إن "القوات الجوية الماليزية الملكية اتصلت بأقرب أقارب الثلاثة، وسلمت تحقيقات القضية إلى الشرطة. وفي الوقت نفسه ستشكل القوات الجوية مجلس تحقيق لتحديد سبب الحادث".