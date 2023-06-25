الكرملين يعتزم إسقاط الدعوى الجنائية ضد مؤسس فاجنر ونقله إلى بيلاروسيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن نية السلطات الروسية إسقاط الدعوى الجنائية ضد يفجيني بريجوجين،

مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأخير "سيغادر إلى بيلاروسيا". وقال بيسكوف - في تصريحات صحفية نقلتها قناة (روسيا

وقال بيسكوف - في تصريحات صحفية نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - إن جزءا من مقاتلي "فاجنر" ممن رفضوا منذ البداية المشاركة في "حملة" بريجوجين؛ ستكون متاحة أمامهم إمكانية الانضمام لصفوف القوات المسلحة الروسية والتعاقد مع وزارة الدفاع، مؤكدا أنهم لن يخضعوا لأي ملاحقة قانونية.