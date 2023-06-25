وزيرة التخطيط: اتفاقيات جديدة مشتركة مع الجانب الهندي بمراحلها النهائية

علقت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، على زيارة رئيس الوزراء الهندي لمصر، مؤكدة أن العلاقات المصرية الهندية أخذت طابعًا مختلفًا خلال العام الحالي، حتى وصلت إلى مرحلة العلاقات الاستراتيجية، بالإضافة إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين في تزايد، إلى جانب دعوة مصر لحضور اجتماعات قمة العشرين في الهند.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن هناك تعاون وإقبال على استثمارات مشتركة بين مصر والهند في مجال البنية التحتية والتحول الأخضر، إلى جانب الصناعات في مجال السيارات والأتوبيسات الكهربائية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لافتة إلى أن مصر ستدخل في استثمار مشترك مع الهند فيما يخص تصنيع الدواء من خلال شركات مصرية.

وذكرت أن هناك اتفاقيات جديدة مشتركة بين مصر والهند بالمرحلة النهائية.

وأشارت إلى أن الهند قطعت شوطًا كبيرًا التكنولوجيا، ومصر بحاجة إليها فيما يخص الهيدروجين الأخضر، والصناعات الخاصة بالتوربينات في مجال تحلية المياه، بجانب شراكة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منوهة أن الهند تسعى لدخول إفريقيا عبر مصر.

وفيما يتعلق بإعفاء الشركات الناشئة من الضرائب، أكدت أنه جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي ويعتمد على تشجيع القطاع الخاص عبر إعفاءات ضريبية وجمركية، موضحة أن الشركات الحكومية تتساوى مع القطاع الخاص حتى يتحقق مبدأ الحياد والمنافسة، وذلك بعد أن كانت تحصل إعفاءات ضريبية وتسعير منخفض، وسيتم تنفيذ قرار الإعفاءات للشركات الحكومية فور إقرار القانون بالتنسيق مع مجلس النواب.