وفاة ربة منزل إثر نشوب حريق بمنزل في كوم حمادة بالبحيرة

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لقيت ربة منزل مصرعها جراء نشوب حريق بمنزل في قرية منشأه أبو رية التابعة للوحدة المحلية لقرية واقد بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى جثة ربة منزل إثر اندلاع حريق، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وتبين نشوب حريق داخل منزل ملك "وحيد يوسف التلت، ومحمد سليمان محروس"، وتبين وفاة ربة منزل تدعى "صبحية عبيد عبد ربه المجنون"، 55 سنة، جثة متفحمة، ونقلت إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام وحُرر محضر بالواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن السبب وراء اندلاع الحريق فرن بلدي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.