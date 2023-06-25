توقع هطول أمطار غزيرة على جيجو مع اقتراب موسم الأمطار الموسمية

قالت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة على جزيرة جيجو في مقاطعة جيجو بجنوبى كوريا الجنوبية مع اقتراب موسم الأمطار الموسمية السنوي.

وبدأ هطول أمطار معتدلة ليلا في أجزاء من جيجو وتوسعت لتشمل جميع أنحاء الجزيرة بسبب تأثير الرياح المتجهة شمالا بسبب انخفاض الضغط الجوي، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الإقليمية في جيجو.

وفي الخامسة صباحا، تم إصدار تحذير من الأمطال الغزيرة في جميع أنحاء الجزيرة وتحذير من الرياح القوية في المناطق الجبلية. وصدر تحذير من الأمواج العالية في المياه الجنوبية بالجزيرة ومناطق أخرى.

ومن المرجح أن تتساقط على جيجو أمطار تصل إلى ما يتراوح بين 40 و60 ملم من الأمطار في الساعة، مصحوبة برياح قوية وبرق، وفقا لوكالة الأرصاد.

كما يتوقع أن يتساقط ما يترواح بين 100 و200 ملم من الأمطار حتى غد الاثنين على الجزيرة وما قد يصل إلى 300 ملم من الأمطار في المناطق الجبلية.

وتشهد المناطق الرئيسية الأخرى في البلاد هطول أمطار قد تصل إلى 100 ملم غد الاثنين على منطقة العاصمة سول وضواحيها.