أحمد موسى: زيارة «جارادويلا» دعايا بملايين الدولارات للسياحة في مصر

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قائلًا: «صور المدرب العبقري جارديولا في الأهرامات بتلف العالم».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن المدرب الإسباني حصل على كل البطولات والجوائز في هذا الموسم، وقرر قضاء إجازته في مصر، منوهًا أن هيئة تنشيط السياحة استقبلته في المطار بالورود والهدايا التذكارية.

وأكد أن زيارته لمصر أكبر دعايا بملايين الدولارات بعد الصور التي نشرها على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت حديث وسائل الإعلام الغربي، لافتًا إلى أنه المدرب الإسباني زيارته تمثل ترويجيًا كبيرًا للسياحة في مصر بوقت مهم جدًا وبشكل خاص في السوق الإسباني.

وأشار إلى أنه يقضي إجازة لمدة خمسة أيام في مصر، من القاهرة والجيزة إلى أبو سمبل في أسوان وزيارة الأقصر، هذا إلى جانب رحلة نيلية يقضيها برفقة أسرتها، منوهًا أنه واحد من أهم المدربين في العالم وشخصية لها تأثير عالميًا الأمر الذي يمثل دعايا كبيرة لمصر.