قال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، إن وزير ثقافة الإخوان علاء عبدالعزيز استهدف مكتبة الأسرة لأنها ضد خطهم.

وأضاف خلال لقائه الخاص، ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت،:" طلب علاء عبدالعزيز وزير ثقافة الإخوان، بتحويل مكتبة الأسرة لمكتبة الثورة، لأنها كانت تطبع كتب بسلاسة وتنشر كتب عن الهوية المصرية الوطنية، وأصدرت تصريح أن هناك قامات وأشخاص في مكتبة الأسرة ولا يستطيع أحد التدخل في عملها، وفي ثاني يوم عقدت اجتماع لمكتبة الأسرة، وصدر بيان دقيق عن سلسلة اصدارات مكتبة الأسرة، وهناك إصدارين بالفعل عن إصدارات الثورة وليس هناك داعي لهذا التحويل.

وتابع:"في ثاني يوم لهذا الاجتماع وجدت إقالتي من منصبي تنتظرني علي مكتبي، ولم أكن مستغرب وكنت متوقع هذا، ولم نكن علي خط واحد مع هذه الجماعة الإرهابية، وتوقعت اقالتي من علاء عبدالعزيز وزير ثقافة الإخوان بعد اجتماع مكتبة الأسرة.

وأكد أن الأخوان حاولوا اختراق هيئة الكتاب، ومارسوا نوعاً من "المكايدة"، متابعاً: "كان هناك اختراق ولكن لم يقدروا، وكانوا يحاولون أن يخترقوا، ولكن لجان القراءة ترفض النشر، وكان هناك كيدا متبادلا، مثل منح كتاب ثروت الخرباوي جائزة معرض الكتاب في عام حكم الإخوان 2013، وكان عاصم شلبي رئيس اتحاد الناشرين، وأحد أكبر قيادات الإخوان في محافظة الشرقية،وكان المسئول عن تدريب محمد مرسي قبل ذلك في محافظته، وكان هو من يسلم الجائزة لثروت الخرباوي، الذي يهاجم الجماعة.

وذكر رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، أنه التحق بهيئة الكتاب بعدما وصل الدكتور عماد أبوغازي وزيرا للثقافة، بعد أشهر قليلة من ثورة 25 يناير 2011، مشيرا إلى أنه بعد التحاقه بهيئة الكتاب طالب بأن رئيس الهيئة لا يجوز له أن يكون عضوا في هيئة مكتبة الأسرة حتى تكون مستقله بشكل كامل.

وأضاف «مجاهد» أنه في ذلك التوقيت تولي مسؤولية مكتبة الأسرة الراحل إبراهيم أصلان، وساعده في مهمته الدكتور محمد بدوى، «أنا عرفت أن في تلك الفترة كان فيه استهداف لمكتبة الأسرة، لأنها كانت بتطبع كتب مختاره بدقة وعناية وبها سلاسل خاصة بالهوية المصرية والقومية، وده كان ضد خط جماعة الإخوان».

وأوضح أنه أصدر في تلك الفترة تصريح بأن «مكتبة الأسرة بها ناس أكبر مني ومنه شخصيا»، كما أن الوزير الذي قام بالتشكيل لا يتدخل في ما تقوم به، ولا يجوز لمكتبة الأسرة أو رئيس الهيئة أن يسمعوا بتلك القرارت من الخارج: «تاني يوم عملت اجتماع للجنة مكتبة الأسرة، وكان فيها أسماء كتيرة مهمة».