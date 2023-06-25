البحرية الكورية الجنوبية تشارك في تدريبات بقيادة أمريكا الشهر المقبل

أعلنت البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنها سوف تشارك في تدريبات بحرية بقيادة الولايات المتحدة في المياه قبالة جزيرة جوام الشهر المقبل لتعزيز القدرات العملياتية المشتركة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن تدريبات باسيفيك فانجارد، سوف تجرى من 1 حتى 12 يوليو المقبل، وسوف تشارك فيها أسلحة البحرية لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأستراليا واليابان.

ومن المتوقع أن تقوم القوات خلال التدريبات بعمليات بحرية مختلفة.

ويذكر أن البحرية الكورية الجنوبية تشارك في التدريبات منذ عام 2019.