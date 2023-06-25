وجه الكاتب الصحفي والإعلامي حسين عبدالغني، نصائحا للشباب في العمل الإعلامي والصحفي، قائلا: "أول شيء هو الشغف؛ لأن الصحافة والإعلام تقوم على هذا الأمر، ثانيا: لا يمكن أن يكون هناك صنايعي دون أن يكون صبيا، وبالتالي لا يجب الصحفي أو الإعلامي أن يكون متكبرا على التعلم ممن حوله".

وأضاف "عبدالغني"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "60 دقيقة"، على قناة "إكسترا نيوز": "بالنسبة لي، كانت أفضل جائزة حصلت عليها، هي أن فلاحا قال لي إنكم تعبرون عن صوتنا، وأعتقد أن هذه أفضل جائزة من الممكن أن يحصل عليها أي صحفي، ومن ثم فإن الشغف هو النقطة الأساسية وهناك التعلم الدائم".

وتابع: "كان هناك اختلاف كبير بيني وبين الراحل عبدالله كمال، وذلك على مستوى وجهات النظر، لكنه وياسر رزق كانا صنايعية، وأنا أحترم الصنايعي في مهنته، وكنت مختلفا تماما مع آراء الأستاذ موسى صبري، لكني كنت أحترمه، وكنت أحب وأحترم الكاتب مكرم محمد أحمد، فقد كان حريصا على العمل صحفيا حتى آخر أيام حياته".

وقال حسين عبدالغني، إن مصر استردت روحها الحضارية في ثورة 30 يونيو، موضحًا: "مصر لم تكن أبدا بلدا متعصبا او مغلقا على نفسه، فقد حولت طريق الحج إلى محطات، وجعلت من نفسها دون أن يطلب منها أحد الركيزة الإسلامية الرئيسية لطريق الحج".

وأضاف: "مصر بلد مفتوح، ولولا ثورة يناير وثورة 30 يونيو لما أمكن استرداد روح مصر، ونحتاج أن نكون على قلب رجل واحد في المرحلة المقبلة، والسمو بما هو وطني عن كل ما هو سياسي".

وأكمل: "ثورة 30 يونيو كانت حركة تاريخية وسعيد بأني جزءًا من حركة شعب بأكمله، وشاركت في الثورة لإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية".