برلين تبلغ برلمانها: بريجوجين أوقف الزحف إلى موسكو بسبب عدم دعم القوات الروسية

أبلغت الحكومة الألمانية مساء أمس السبت، لجنتي الشئون الخارجية وشئون الدفاع في البرلمان الألماني بما لدى الحكومة من معلومات حول صراع السلطة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأحد، من مصادر برلمانية أن ممثلي اللجنتين تخلوا عن عقد جلسة مشتركة طارئة لبحث الموضوع غدا الاثنين.

وبررت المصادر إلغاء عقد الجلسة بأنه ينبغي أولا للحكومة تجميع المعلومات التي وردت إليها وتأكيدها عن طريق عمل جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي)، وأضافت أنه عندئذ يمكن عقد مثل هذه الجلسة يوم الخميس أو في آخر أسبوع للجلسات قبل عطلة البرلمان الصيفية، وهو أول أسبوع في يوليو المقبل.

وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية ذكرت أن المديرة السياسية بوزارة الخارجية تيورفن بيلمان والسكرتيرة البرلمانية لوزارة الدفاع زيمتيه مولر أبلغتا ممثلي اللجنتين بأن من المحتمل أن يكون بريجوجين أوقف الزحف إلى موسكو لأنه لم يجد لمحاولة الانقلاب الدعم المنشود من القوات الروسية الحكومية.

وطلبت الخارجية من الحكومة معلومات حول التأثيرات المحتملة بالنسبة للانسحاب المزمع للجيش الألماني من مالي على سبيل المثال، إذ إن قوات فاجنر تعمل هناك، ويُعْتَقَد أن هناك 2000 مقاتل تابع للمجموعة في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.

ويشارك الجيش الألماني حاليا بنحو 1100 جندي في بعثة الأمم المتحدة مينوسما لحفظ السلام في مالي والتي بدأت عام 2013.

ووفقا للخطط الحالية، من المنتظر إنهاء هذه المهمة في غضون نحو عام.

كانت مالي سعت إلى التعاون مع روسيا بعد وقوع انقلابين عسكريين في عامي 2020 و2021.