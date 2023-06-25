صحيفة جورنال دو ديمانش الفرنسية تتوقف عن الصدور بسبب إضراب العاملين

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توقفت صحيفة "جورنال دو ديمانش" الأسبوعية الفرنسية، عن الصدور؛ إثر إضراب نظمه الصحفيون اعتراضا على تعيين جيفروي ليجون رئيسا لتحرير الصحيفة.

ويطالب الصحفيون، إدارة الصحيفة، بإقالة ليجون مدير التحرير السابق لصحيفة "فالور أكتويال" اليمينية المتطرفة، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وخلال اجتماع للصحفيين، جدد صحفيو "جورنال دو ديمانش" بالإجماع تقريبًا (98%)، إضرابهم لمدة 4 أيام حتى الأربعاء المقبل 28 يونيو احتجاجًا على وصول لصحيفة مدير التحرير السابق لصحيفة "فالور أكتويال" اليمنية المتطرفة".

وأيد 80 صحفيا الاحتجاج، وصوت اثنان ضدها، ولم يرغب 3 أشخاص في التعليق القرار في اجتماع مجلس تحرير الصحيفة.

ومنذ إعلان الإضراب يوم الخميس الماضي، لم يتم تحديث الموقع الإلكتروني للصحيفة.

ومن المقرر أن يستمر الإضراب حتى صباح الأربعاء المقبل، ولن يتم إصدار النسخة الورقية الأسبوعية، وهي المرة الأولى منذ عام 2016.

ووفقًا للبيان الصحفي، فإن هيئة التحرير تطلب من الإدارة إقالة ليجون، الذي يشكل توليه منصب رئيس التحرير "خطًا أحمر".

وقالت إنها ترفض أن يقودها رجل تتعارض أفكاره تمامًا مع قيم الصحيفة وتاريخها.

ويطالب أعضاء تحرير الصحيفة بالاعتراف بالاستقلالية القانونية لهيئة التحرير وضمانات لممارسة مهنتهم وفقًا للقواعد الأخلاقية.