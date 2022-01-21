طارق مصطفى: لدي عروض مصرية للرحيل عن أولمبيك آسفي

تحدث طارق مصطفى المدير الفني لفريق أولمبيك آسفي المغربي، عن الإنجاز الذي حققه مع الفريق في النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري المغربي، بعد احتلاله المركز الرابع في الترتيب.

وضمن فريق أولمبيك آسفي المشاركة في النسخة القادمة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تواجده في المربع الذهبي لمسابقة الدوري المغربي.

وقال طارق مصطفى في تصريحات إذاعية: «بعد النجاح طوال عام ونصف العام مع فريق أولمبيك آسفي المغربي، تلقيت عددا من العروض سواء في مصر أو المغرب وأماكن أخرى، ولكن حتى الآن لا أعرف مصيري».

وأضاف: «بذلت مجهودا كبيرا طوال الفترة الماضية، والحمد لله جعلت الفريق الآن قادرا على تحقيق البطولات والتواجد في المراكز المتقدمة».

وأتم: «بالفعل تلقيت عددا من العروض في مصر من أجل التواجد، ولكن أنا حتى الآن لم أنظر للعروض بسبب ضغط الموسم الماضي».