رصدت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، في تقرير مطول، التغيرات التى طرأت على تحركات حلف شمال الأطلسي "الناتو" نتيجة الحرب في أوكرانيا، والتى جعلته يتجه لتنشيط التعاون في مجال مواجهة التهديدات غير التقليدية، مشيرة إلى أنه قبل 4 أعوام فقط وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التحالف الدفاعي بأنه في "حالة موت دماغي".



وقالت الشبكة الأمريكية إنه منذ أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضوء الأخضر لشن الحرب على أوكرانيا، ركزت الاستجابة الدولية على كيفية إنهاء الحرب البرية بأفضل طريقة، موضحة أن ذلك تضمن إرسال المعدات العسكرية التقليدية كالدبابات وأنظمة الصواريخ والمدفعية وتدريب الجنود الأوكرانيين.



كما أشارت إلى أن الأمر لم يقتصر على ساحة المعركة، فحتى قبل اندلاع الحرب، لاحظ مسئولو حلف الناتو تصاعدا في الحرب غير التقليدية التي استهدفت أوكرانيا وأهدافا غربية أخرى، حيث أشار ديفيد فان ويل، مساعد الأمين العام لحلف الناتو للتحديات الأمنية الناشئة إلى نشر معلومات مضللة وكذلك هجوم سيبراني استهدف مزارع الرياح في ألمانيا العام الماضي.



وتركز معظم اهتمام الغرب منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية على الإنفاق الدفاعي. ولا يخفى أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في حلف الناتو أخفقت تماما في هدفها المتمثل في وصول الإنفاق الدفاعي إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهو شيء لطالما أغضب مسئولي الحلف في بروكسل.



واعتبرت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن التفسير الشائع للسبب وراء حدوث ذلك هو أنه في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي، أصبحت الدول الغربية راضية عن نفسها، وشعرت بأنها انتصرت في الحرب الباردة.



من جهته، قال كير جايلز، زميل أول في مركز أبحاث تشاتام هاوس إن "الدول البعيدة عن الغزو نفسها شعرت بان المسافة ستقود الأمن، وأن بإمكانهم مواصلة تجاهل الحاجة الملحة للاستثمار في الأمن الصلب".



وأشارت "سي.إن.إن" إلى أن هذا القصور أعاق قدرة الغرب على التعامل مع التهديدات السيبرانية وغير التقليدية من الخصوم بينهم روسيا والصين.



ولفتت إلى أنه في حين تتركز جميع الأنظار على ما إذا كانت السويد ستصبح أم لا العضو رقم 32 الذي ينضم إلى الناتو في قمته المقررة الشهر المقبل، سيستخدم التحالف الدفاعي اجتماعه لإظهار استعداده لمستقبله.



وأفادت الشبكة الأمريكية بأن الحلف سيعلن عن "صندوق ابتكار الناتو"، وهو مشروع سيجمع 23 من أعضاء الحلف مع الشركات الخاصة في قطاع التكنولوجيا.



وسيجعل الدول المشاركة "شركاء محدودين"، مما يعني أنهم لن يسعوا للحصول على أغلبية الحصص في الشركات وسيمكنوها من مواصلة العمل مع مستثمرين آخرين من خارج الناتو.



وسيعتبر صندوق الابتكار ثاني خطة مهمة للناتو للتعامل مع التهديدات الناشئة وغير التقليدية يطلقها هذا العام.