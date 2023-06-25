عمدة موسكو: تمرد فاجنر انتهى ولكن الاثنين مازال يوم عطلة للسكان

قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إن يوم الاثنين سيظل يوم عطلة لسكان العاصمة الروسية، على الرغم من انتهاء المواجهة المسلحة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المدينة.



وفي الساعات الأولى من تمرد مرتزقة فاجنر يوم السبت، أعلن سوبيانين أن يوم الاثنين سيكون يوم عطلة لمعظم الناس في موسكو لأسباب أمنية وطلب منهم البقاء في منازلهم.



وتم اتخاذ القرار مع تقدم قوات فاجنر في قافلة باتجاه موسكو في مهمة للإطاحة بالقيادة العسكرية الروسية، مما أثار شبح المعارك بين المرتزقة بقيادة أحد أبرز الأوليجارش الروس والذي تحول إلى أمير حرب يفجيني بريجوجين والقوات المسلحة النظامية الروسية.



ونصبت الحواجز وأغلقت الطرق في المدينة.



وكان التمرد دراماتيكيا لكنه لم يدم طويلا، مع تراجع بريجوجين بعد التوصل إلى صفقة مع الكرملين بأن ينتقل إلى بيلاروس مقابل تخلي موسكو عن محاكمته.



وأكدت متحدثة باسم سوبيانين، في وقت مبكر اليوم الأحد، أن القرار الذي اتخذه لا يزال ساري المفعول وأن يوم الاثنين سيظل يوم عطلة، وذلك ردا على سؤال من وكالة أنباء "ريا نوفوستي".