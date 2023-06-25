محمود حرب: المنتخب الأولمبي لا يعاني من الإصابات قبل مواجهة النيجر فى أمم إفريقيا

أكد محمود حرب مدير المنتخب الوطني الأولمبي أن الأمور تسير بشكل جيد قبل مواجهة النيجر فى مباراة الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال محمود حرب مدير المنتخب الوطني الأولمبي فى تصريحات إذاعية:" الأجواء هنا فى المغرب جيدة ولكن خلال الساعات الأخيرة هناك رياح قوية".

أضاف:" الحمدلله منتخب مصر الأولمبي لا يعاني من أى إصابات خلال الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام من أجل التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس.

أتم:" منتخب مصر الأولمبي لم يخسر مع روجيرو ميكالي المدير الفني ، وان شاء الله تستطيع اليوم أن نتخطي عقبة النيجر من أجل المنافسة على التأهل لنصف النهائي.