زعيم الإمارة الإسلامية في أفغانستان: كابول تريد علاقات جيدة مع العالم

ذكر زعيم الإمارة الإسلامية، في أفغانستان، مولاوي هبة الله أخوندزاده، في رسالة بمناسبة عيد الأضحى إن الإمارة الإسلامية تريد علاقات سياسية واقتصادية جيدة مع العالم "لاسيما مع الدول الإسلامية وقد أوفت بمسؤوليتها في هذا الصدد".



وتم صدور الرسالة من قبل المتحدث باسم الإمارة الإسلامية، ذبيح الله مجاهد.



وأضاف أخوندزاده، في خطاب، تم نشره على صفحة مجاهد على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) "مثلما لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بنفس الطريقة لا نسمح للآخرين بالتدخل في شؤوننا الداخلية"، حسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية اليوم الأحد.



وأضاف "في القطاع الاقتصادي، لقد ثبت خطأ التنبؤ بالانهيار الاقتصادي والأزمة في البلاد".



وتابع أنه تم منع الانهيار الاقتصادي، نتيجة لـ"الإجراءات الحكيمة والصدق الشفافية" بالإمارة الإسلامية.



وأشار أيضا إلى قضية المخدرات، قائلا إنه "تم القضاء على زراعة الخشخاش في البلاد وأن المزارعين يبحثون عن بدائل والزراعة القانونية آخذة في التوسع".



وأضاف أنه "تم فرض حظر على إنتاج وتهريب واستخدام جميع أنواع المخدرات والآن، الكثير من المواطنين، لاسيما الشباب، يتم إنقاذهم من هذا الضرر".



وفيما يتعلق بحقوق النساء، قال إنه تم اتخاذ إجراءات ملموسة، لإنقاذ النساء من الكثير من الاضطهاد التقليدي، بما في ذلك الزواج القسري وتمت حماية حقوقهن الشرعية.