قتيل وعدد من المصابين جراء خروج قطار ملاهي عن مساره في ستوكهولم

لقي شخص حتفه، وأصيب عدد آخر بعد خروج قطار ملاهى عن مساره في مدينة ملاهي جرونا لوند في ستوكهولم اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة أنباء (تي تي).

واكتفت الشرطة في العاصمة السويدية بتأكيد إصابة "العديد" من الأشخاص، ولم ترد تفاصيل عن خطورة الإصابات.

وتم نشر طائرة مروحية، كما جرى إخلاء مدينة الملاهي لتسهيل أعمال الإنقاذ.

وأفاد مراسل لمحطة (إس في تي) العامة، الذي تصادف وجوده في الحديقة في ذلك الوقت: "خرج قطار الملاهى عن القضبان وسقط، كان هناك أشخاص في الداخل".

ووفقا لمشغلي مدينة الملاهي، تصل سرعة القطار إلى 90 كيلومترا في الساعة على مسار يمتد لمسافة 80 مترا ويصل ارتفاعه إلى 30 مترا.