قالت الشرطة في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الأحد، إنه تم العثور على ثعبان من نوع البيثون الملكي طوله 1.5 متر في غابة بالقرب من موقف سيارات في فيينا.

وقالت الشرطة إن أحد عناصرها لاحظ الثعبان وأخذه ثم "أمنه" وسلمه إلى خدمات إنقاذ الحيوان.

ومن المرحج أن يكون شخص ما ترك الثعبان حيث بدا في حالة ضعف عندما تم العثور عليه. وأفاد التقرير بأن الثعبان لم يحاول مهاجمه الشرطي أو الهروب.

يذكر أن الثعابين من نوع البيثون الملكي تعيش في غرب ووسط أفريقيا وهي ليست سامة وتعتبر مسالمة نسبيا. وغالبا ما يتم الاحتفاظ بهذه الثعابين في حظائر كحيوانات أليفة غريبة، وتتغذى على الفئران والجرذان والطيور بعد خنقها بجسمها.