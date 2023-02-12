علق الإعلامي خيري رمضان، على ارتفاع تكاليف الحج هذا العام، مؤكدًا أن مصروفاته أصبحت غالية جدًا بشكل ملحوظ.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حديث القاهرة»، والمذاع على قناة «الثاهرة والناس»، مساء السبت، أنه كان مع أحد أصدقائه وسأل حول نيته لتأدية فريضة الحج هذا العام أم لا، موضحًا أنه يعتاد كل عام على تأدية الحج بشكل مستمر ولكن هذا العام تراجع بسبب ارتفاع تكلفته.

وعقب الإعلامي خيري رمضان على هذا الحوار الذي دار بينه وبين صديقه، مداعبًا إياه: «الحج بقى بمليون ومليون ونص، الواحد يتوب أحسن، فالتوبة طلعت أرخص، المفروض الواحد ميعملش حاجة غلط ويتقي ربنا وخلاص»- بحسب تعبيره.

وصل جميع حجاج "السياحة"، بسلام إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، حيث وصل، اليوم السبت، آخر رحلات نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

ويأتي ذلك في ضوء حرص وتوجيهات الدولة، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بضرورة بمتابعة أحوال حجاج السياحة، والتأكد من تقديم كل التسهيلات وسبل الراحة لهم.