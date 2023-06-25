سوناك يدافع عن رفع الفائدة كخيار وحيد للقضاء على التضخم ببريطانيا

حث رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، البريطانيين الذين يعانون من ضائقة مالية على "التزام الهدوء" بشأن رفع أسعار الفائد، حيث شدد على أنه "لا يوجد بديل آخر" للقضاء على التضخم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في تصريحات نقلتها وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء اليوم الأحد إن "التضخم هو العدو" حيث دافع عن قرار بنك إنجلترا المركزي لزيادة أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عاما، الأسبوع الماضي، ما يراكم الضغوط على حاملي الرهون العقارية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي، ورفعها هذه المرة بمقدار نصف نقطة مئوية من 4.5 إلى 5%، في أكبر زيادة منذ فبراير الماضي.

ودفعت الخطوة، التي فاجأت خبراء الاقتصاد، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في حوالي 15 عاما. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة أصغر بمقدار 0.25 نقطة مئوية.

وتهدف الزيادة إلى خفض التضخم، الذي يقيس معدل زيادة الأسعار، وظل عند 8.7% في مايو على الرغم من جهود التخفيف منه.

وقال سوناك لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الأحد إن "بنك إنجلترا يقوم بالشيء الصحيح. بنك إنجلترا يحظى بدعمي الكامل. التضخم هو العدو لكل الأسباب التي تحدثنا عنها. التضخم هو ما يجعل الناس أكثر فقرا".

وردا على سؤال عما إذا كان هناك سبيل آخر غير زيادة أسعار الفائدة، قال رئيس الوزراء البريطانية: "لا بديل للقضاء على التضخم".

وقال: "أدركت أن هذا هو التحدي، لكن علينا أن نلتزم بالمسار".

وأوضح: "أريد من المواطنين أن يكونوا مطمئنين بأننا سنكون هادئين، وملتزمين بالخطة وسنتجاوز ذلك".