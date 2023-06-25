أحمد مجاهد: المثقفون نجحوا في إقناع الشعب إن الإخوان «مش بتوع ربنا»

قال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، إن دور المثقفين يبرز في اللحظات الحدية، وقدروا بالفعل يقنعوا الشعب في تلك اللحظات إن الإخوان "مش بتوع ربنا"، أي أنها ليست جماعة تدعو إلى الله، كما تزعم، لكن هذه المسائل تغيرت بعد ثورة 30 يونيو، لم يعد هناك مساحات كبيرة، يقال فيها مثل هذا الكلام.

وأضاف خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "لم يعد هناك اتفاق مجتمعي، حتى بين طوائف المثقفين، لذا الفكرة الرئيسية التي تأسس عليها الحوار الوطني، فكرة تُحترم".

وأبدى إعجابه الشديد بوصول مجلس الأمناء أن المعادلة تقسم لثلاثة، ثلث لأحزاب المعارضة، وثلث للأحزاب المؤيدة، وثلث للخبراء، مردفا: "هذه الخلطة لابد أن تتحاور دائمًا وأبدًا في الملفات الكبيرة والصغيرة، وبالتأكيد ستسفر عن نتائج قابلة للتنفيذ، وعلى أقل تقدير ستسفر عن أن الناس سمعت بعض، وتحترم آراء بعضها، على جميع المستويات هذا الحوار سيخرج بنتائج بالتأكيد".

وذكر رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، أن التعامل على أن «الإخوان مشوا» وهنا يكمن الخطر، مضيفًا أن أشخاص الأخوان ذهبوا، لكن فكرهم لم يذهب، لكن باقي حتى الآن.

وشدد أحمد مجاهد على ضرورة اليقظة لوجود فكر الإخوان حتى الآن، لافتاً إلى أن المثقفين والمفكرين يتعاملون على أنهم انتصروا وأن الإخوان ذهبوا، وبأن عليهم الالتفات لصراعات صغيرة وأِشياء أخرى، لافتاً إلى أن ذلك تفكير خاطئ، فهذه الأحزاب لا تقوى إلا تحت الأرض.