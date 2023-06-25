رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المؤتمر العشرين للجمعية العلمية للشعب الهوائية

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، افتتاح جامعة الإسكندرية الدولية المزمع تأسيسها قريبا، خلال أعمال المؤتمر السنوي العشرين للجمعية العلمية المصرية للشعب الهوائية، برئاسة الدكتور طارق صفوت أستاذ الصدر بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور علي عبد المحسن عميد كلية الطب.

وفي كلمته، أكد الدكتور قنصوة، حرص إدارة جامعة الإسكندرية على النهوض بالتعليم الطبي من خلال تحقيق تنافسية التعليم وربطه بالمؤسسات التعليمية العالمية، موضحا أن جامعة الإسكندرية وقعت أول درجة علمية مشتركة في الشرق الأوسط في مجالي الطب والجراحة، وطب الفم والأسنان مع جامعة مانشيستر البريطانية.

وأوضح أن جامعة الإسكندرية الدولية المزمع تأسيسها قريبا، ستستضيف جميع الدرجات العلمية المزدوجة التي وقعتها جامعة الإسكندرية مع الجامعات الدولية، مشيرا إلى حرص الجامعة على دعم صغار الباحثين من خلال توفير ميزانية مخصصة لهم؛ للتواصل مع زملائهم في نفس تخصصاتهم في الجامعات الدولية الكبرى التي وقعت درجات علمية مزدوجة مع جامعة الإسكندرية.

وأشار إلى أن جزءا كبيرا من رسالة جامعة الإسكندرية هو مد يد العون لعلاج الأهالي البسطاء بالتعاون مع وزارة الصحة؛ لأن صحة المواطن البسيط تعد أولوية هامة في بناء الجمهورية الجديدة.

ووجه د.قنصوة، الشكر لدور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني علي دورها الكبير في دعم القطاع الطبي بمستشفيات الجامعة، لافتا إلى حجم الدعم الذي تتلاقاه مستشفيات جامعة الإسكندرية والذي تخطى 500 مليون جنيه.

وثمن دور الجمعيات العلمية داخل جامعة الإسكندرية، ودورها الرائد في تطوير القطاع الطبي.

وأكد الدكتور علي عبد المحسن، أن قسم الصدرية بكلية الطب يقدم نشاطا كبيرا وملحوظا في البحث العلمي والمؤتمرات العلمية لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين، مشيرا إلى كثافة الحضور في المؤتمر والتي تعد شهادة نجاح له.

وأشار إلى أن حضور الدكتور عبد العزيز قنصوة لجميع المؤتمرات الطبية العلمية، يعد رسالة دعم تشجيع من إدارة الجامعة لكلية الطب وتخصصاتها المختلفة.

وأوضح الدكتور عصام جودة أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة الإسكندرية، أن المؤتمر هذا العام يناقش حالات مرضية نادرة عرضت أشعاتها وتحاليلها عن طريق الكمبيوتر وشاشات العرض، حيث جرى التعليق عليها بواسطة نخبة من الأساتذة المتخصصة.

وأضاف "جودة"، أن المؤتمر ناقش مواضيع السدة الرئوية والحديث في علاج الحساسية والربو، واستخدام المناظير الضوئية في تشخيص، وعلاج الأورام الرئوية المختلفة، ومناقشة تشخيص وعلاج الجلطات الرئوية وعلاج مرض السدة الرئوية، واستخدام جهاز في تشخيص المرض.