مندوب سوريا لدى جامعة الدول العربية يقدم أوراق اعتماده إلى الأمين العام

قدم السفير حسام الدين آلا، اليوم الأحد، أوراق اعتماده لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مندوباً لسورية في الجامعة.



وكان مجلس جامعة الدول العربية قد وافق، خلال اجتماع استثنائي عقده على مستوى وزراء الخارجية، في 7 مايو الماضي، على استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة، لتعود سوريا إلى الجامعة بعد نحو 12 من تعليق عضويتها على خلفية الأحداث الدائرة على أراضيها.

السفير السوري حسام الدين آلا يقدم أوراق اعتماده لأمين عام #جامعة_الدول_العربية مندوباً لسورية في الجامعة

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وأكد وزير المالية السوري كنعان ياغي، لوكالة «سبوتنيك» في وقت سابق، أن عودة بلاده إلى مقعدها في جامعة الدول العربية هي «الشكل الطبيعي بين سوريا والدول العربية جميعا».



وأشار ياغي، إلى وجود اتفاقيات ثنائية في إطار العمل العربي المشترك على المستوى الاقتصادي، لافتًا إلى أن «هناك مؤسسات مالية واقتصادية عادت سوريا لشغلها».



وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن أمله في أن تكون استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، مقدمة لإنهاء أزمتها واستعادة حضورها في العمل العربي.