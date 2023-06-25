جمعية الأورمان: توزيع 1500 طن لحوم على غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية

قال محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، إن هناك نوعين من الصكوك بلدي وآخر مستورد، وتم إطلاق مبادرة لتقسيط صكوك الأضحية تيسيرا على المواطنين، نظرا لارتفاع الأسعار، والتي بدأت منذ شهرين، مؤكدا على وجود إقبال كبير على الصكوك التقسيط بنسبة 50%.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن صك التقسيط البلدي قيمته 8100 جنيه، يتم دفع 1500 جنيه و600 جنيه لمدة 11 شهرًا، فيما يوجد صك التقسيط المستورد الصغير بقيمة 4800 جنيه يتم دفع 1170 و300 جنيه لمدة 11 شهرًا، منوها أن الجمعية تصل إلى كل مكان في مصر ولديها قاعدة بيانات كبيرة جدا للحالات المستحقة.



وأشار إلى أن الجمعية رأت أنه في حال عدم إطلاق مبادرة الصكوك، سيقلل من كمية اللحوم التي تأتي للجمعية وبالتالي لن يتم الوصول إلى أكبر قدر من الحالات المستحقة، لافتا إلى أنه تقسط الصكوك على مدار 11 شهرًا حتى يتمكن المواطنين من المشاركة والوصول لكل المستحقين.



وأوضح أنه سيتم ذبح داخل مصر خلال أيام التشريق حوالي 600 طن ويتم توزيعها في أيام العيد، وخارج مصر حوالي 900 طن لحوم، بجانب خروج لجنة من الطب البيطري والأورمان من مصر إلى الهند والبرازيل لحضور عمليات الذبح على الطريقة الإسلامية وتصل مصر بعد شهر أو شهرين من العيد ويتم توزيعها كل شهر.



وذكر أن جمعية الأورمان تتحمل المسؤولية من الناحية الشرعية، بجواز تقسيط صك الأضحية، منوها أنه الجمعية ستوزع حوالي 1500 طن من اللحوم على الأهالي بجميع محافظات الجمهورية.