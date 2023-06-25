مسؤول سعودى: إصدار مليون و800 ألف تأشيرة إلكترونية للحج في وقت قياسى

أعلن نائب وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، أن الوزارة أصدرت مليوناً و800 ألف تأشيرة إلكترونية للحج فى وقتٍ قياسى فى موسم هذا العام، مشيراً إلى أن معايير قياس نجاح الحج تتمثل فى ثلاثة معايير هي: أمن وسلامة وصحة الإنسان، إلى جانب أن إدارة الحج والأمور التنظيمية تنعكس على توفير المناخ الملائم لضيوف الرحمن فى أداء مناسكهم لينعموا بالراحة والاستقرار.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة - فى مؤتمر صحفى أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن التحدى الكبير الذى واجه الوزارة هو انتشار فيروس كورونا فى عام1442هـ، والاكتفاء بأعدادٍ محددة فى أداء الحج من الداخل لـ 60 ألف حاج، وما صاحبها من توفير البيئة الملائمة لتلك الأوضاع من خلال منظومة واحدة من مختلف الجهات للحفاظ على صحة الحجاج من تفشى الوباء، وتحقيق معدلات نجاح مرتفعة.

وبين أن جاهزية وزارة الحج والعمرة فى الموسم تبدأ منذ انتهاء موسم الحج السابق، وترتبط الجاهزية بالقطاعات الأخرى ذات العلاقة، مبيناً أن الوزارة أُطلقت المنصات الرقمية لتقديم طلبات حجاج الداخل مبكراً قبل بدء الموسم بـ 6 أشهر، لافتاً النظر إلى أن أعداد الحجاج لا تكتمل إلا فى يوم الـ13 من شهر ذى الحجة، حيث إن قبل ذلك تكون الرحلات مختلفة الأوقات، إلى جانب ظروف القدوم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة عبر مختلف الوسائل البرية والبحرية والجوية.

ونوه بالتقنية وتوظيفها فى مختلف أعمال الوزارة، التى تعد الشريان الرئيس لها، خاصة فيما يتعلق بالمسارات الإلكترونية، منها المنصة المعنية بتسجيل طالبى الحج، واختيار نوع الباقة والدفع لكامل رحلة الحج، إلى جانب توفير الخدمات التى يتعرف عليها الحاج من التغذية والسكن والتنقل، حيث تتكامل فيها الإجراءات من عدة قطاعات.

وأفاد بأن برنامج "نسك" طُبق منذ السنة الماضية، لخدمة عدد من حجاج الخارج، واعتمدت على أداء غالبية أعمالها تقنياً، ولم تغفل الجانب غير التقني، حيث نُفذ بروحٍ إبداعية وتفانٍ كبير من كوادرها البشرية المؤهلة فى خدمة ضيوف الرحمن، الذين يستشعرون أن خدمة ضيوف الرحمن شرفٌ وأمانة.

وأشار مشاط إلى وضع 5 نقاط لنقل الحجاج من منى إلى الحرم وفق مسارات محددة.