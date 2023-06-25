وزارة الدفاع البريطانية: أوكرانيا تحرز تقدما مستمرا في الهجوم المضاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، إن الجيش الأوكراني يحرز "تقدما تكتيكيا تدريجيا ولكن مستمرا" في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في البلاد.

وأضافت الوزارة في تحديثها اليومي عبر تطبيق "تويتر" أن "القوات الأوكرانية أعادت ضبط وضعها، وتقوم مجددا بعمليات هجومية كبيرة على ثلاثة محاور رئيسية في جنوب وشرق أوكرانيا".

وأوضحت أن القوات تستخدم الخبرة المكتسبة من أول أسبوعين من الهجوم المضاد" لصقل أساليبها من أجل الهجوم على الدفاعات الروسية العميقة والمعدة بصورة جيدة".

وقامت قوات موسكو بدورها "بجهود قوية" للتقدم في أراضي الغابة بالقرب من كريمينا في منطقة لوهانسك بشرق البلاد.

ويذكر أن الجيش البريطاني ينشر تحديثات يومية بشأن تقدم الحرب منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية منذ 16 شهرا.