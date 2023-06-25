رئيس وزراء الهند: إنشاء وحدة خاصة بالهند في مجلس الوزراء المصري يعكس تطور العلاقات

تحدث رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن إنشاء وحدة خاصة بالهند في مجلس الوزراء المصري، قائلا: يشير إنشاء وحدة خاصة بالهند في مجلس الوزراء المصري إلى الأولوية الممنوحة للعلاقات الهندية - المصرية.

كما أشار رئيس الوزراء الهندي إلى أنه التقى اليوم في القاهرة أعضاء الوحدة الخاصة بالهند في مصر، وحضر الاجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء.

وخلال اجتماع المائدة المستديرة الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وناريندرا مودي، وأعرب رئيس الوزراء الهندي عن سعادته العميقة؛ لوجوده بين العديد من الأصدقاء الحقيقيين للهند في هذا الاجتماع.

وقال رئيس الوزراء الهندي: سعيد بأن زيارتي لمصر بدأت بعقد اجتماع معكم، وربما في زيارتي المقبلة تتاح لي فرصة زيارة العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا: هذا الحضور يعكس التزام الرئيس عبد الفتاح السيسي والتزامكم تجاه تقوية العلاقات المصرية الهندية.

كما تابع رئيس الوزراء الهندي: استمعت باهتمام لآرائكم الإيجابية حول سبل تقوية علاقاتنا المشتركة، ودونت ملاحظات دقيقة حول اقتراحاتكم، وأقول الهند مثلكم تماما تحرص على العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين، وبلادنا ملتزمة بالوصول بعلاقاتنا المشتركة إلى مستوى جديد.

وقال رئيس الوزراء الهندي: هذا عام متميز لعلاقاتنا المشتركة، ففي بداية هذا العام زار الرئيس السيسي الهند، كضيف الشرف في احتفالية يوم الجمهورية، إذ وقعنا اتفاقية للارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.