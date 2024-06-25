مفوض الأونروا يحذر: تمويل الوكالة سينفد بعد نهاية أغسطس المقبل

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، الثلاثاء، من أن تمويل الوكالة سينفد بعد نهاية أغسطس المقبل.

وتنسّق هذه الوكالة جميع المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة تقريباً، لكنها تواجه أزمة نقدية منذ يناير، عندما علّق العديد من الدول تمويلها بعد اتهام إسرائيل عشرات من موظفيها في غزة بالتورط في عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها حركة حماس على جنوب الأراضي المحتلة في السابع من أوكتوبر.

كما أشار لازاريني إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تؤدي إلى فقدان 10 أطفال بالمعدل ساقاً أو ساقين كل يوم، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية.

وقال لازاريني للصحفيين في جنيف: "بصورة أساسية، لدينا كل يوم 10 أطفال يفقدون ساقاً أو ساقين بالمعدل"، موضحا أن هذه الأرقام لا تشمل الأطفال الذين خسروا أيدي أو أذرعاً.