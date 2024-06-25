 محافظ الأقصر يستقبل رئيس دير الشايب ويهنئه بتجليسه أسقفا - بوابة الشروق
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محافظ الأقصر يستقبل رئيس دير الشايب ويهنئه بتجليسه أسقفا

محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 2:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 2:40 م

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بديوان عام المحافظة، الأنبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس "الشايب" في المحافظة والوفد المرافق.

ورحب المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بزيارة الأنبا أقلاديوس والوفد المرافق مهنئا له بتجليسه أسقفا ورئيسا لدير الأنبا باخوميوس، مشيدا في الوقت ذاته بالدور المجتمعي لرهبان دير الأنبا باخوميوس الذي يسهم في إعلاء روح المواطنة والتآخي وتنمية المجتمع.

وأكد محافظ الأقصر عمق العلاقات وقوة الترابط الوطني التي يستظل بها المصريين جميعا، متمنيا دوام الخير والسلام والاستقرار لكل أبناء الوطن.


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