موسكو تعلن حجب 81 وسيلة إعلامية أوروبية في روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، أنها فرضت قيودا على بث 81 وسيلة إعلام أوروبية، ردا على حظر الاتحاد الأوروبي عمل صحيفتين ووكالة روسية على أراضيه.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، ذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تم اتخاذها؛ ردا على حظر الاتحاد الأوروبي وكالة «نوفوستي»، وصحيفتي «إزفيستيا» و«روسيسكايا غازيتا» الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: «حذر الجانب الروسي أكثر من مرة وعلى مستويات مختلفة من أن المضايقات ذات الدوافع السياسية للصحفيين الروس والحظر غير المبرر المفروض على وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي لن تبقى بدون رد».

وأضاف: «ورغم ذلك، اختارت بروكسل وعواصم دول الاتحاد التمسك بطريق التصعيد، مما دفع موسكو لاتخاذ إجراءات جوابية.. المسؤولية عن مثل هذا التطور للأحداث تقع على عاتق قيادة الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد التي أتؤيد مثل هذه القرارات».

وأضافت أنه في حال تم رفع العقوبات عن وسائل الإعلام الروسية، ستعيد موسكو أيضا النظر في إجراءاتها.

وتشمل قائمة العقوبات الروسية مجلة «شبيجل» وصحيفتي Die Zeit وFrankfurter Allgemeine Zeitung الألمانية، وصحيفتي El Mundo وEl Pais الإسبانيتين، وصحيفتي La Stampa وLa Repubblica الإيطاليتين، وصحيفة Le Monde وقناة LCI ووكالة «فرانس برس» الفرنسية، وصحيفة «بوليتيكو» وغيرها.