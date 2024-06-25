 إسماعيل هنية: قدمنا كل مرونة ممكنة.. ومتمسكون برفض أي اتفاق مع إسرائيل لا يضمن وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسماعيل هنية: قدمنا كل مرونة ممكنة.. ومتمسكون برفض أي اتفاق مع إسرائيل لا يضمن وقف إطلاق النار

وكالات
نشر في: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 7:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 7:29 م

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