إذاعة عبرية: 5% من قذائف الاحتلال تذهب لورش المقاومة للتصنيع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تتورط قوات الاحتلال الإسرائيلي رغما عنها بتسليح المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بمصدر متجدد من المتفجرات، حيث بلغت تقديرات الاحتلال للقنابل التي تغتنمها المقاومة لتعيد استخدامها نحو 5% من القذائف الملقاة علي غزة من طيران الاحتلال.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصادر أمنية إن نحو 3000 قنبلة سقطت علي قطاع غزة دون أن تنفجر ومن المرجح أن تكون المقاومة استولت عليها لإعادة استخدامها ضد جيش الاحتلال والمستوطنات.

وأوضح المصدر أن المقاومة لديها ورش متخصصة في إعادة تدوير القذائف غير المنفجرة نظرا لما تحويه من متفجرات بكميات كبيرة.

ونقلت الإذاعة تخوف المصادر من حدوث أي هدنة تعطي المقاومة الفرصة لجمع المزيد من القنابل الصالحة للاستخدام وإعادة تصنيعها.

وتجدر الإشارة لكون كتائب القسام قد أعلنت أكثر من مرة عن استخدام صواريخ إسرائيلية غير منفجرة في كمائن هندسية علي آليات الاحتلال المتوغلة في القطاع.