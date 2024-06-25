رئيس وزراء الصين يحذر من انقسام العالم اقتصاديا

حذر رئيس وزراء الصين لي تشانج من التداعيات السلبية على العالم في حال انقسم العالم اقتصاديا، كما رد على الانتقادات التي تتهم سياسة بلاده الصناعية بالتسبب في الإفراط في الإنتاج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لي تشانج القول في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الثلاثاء في مدينة داليان بشمال شرق البلاد " الأعمال الرجعية المتعلقة بعملية الفصل" سوف تجر العالم فقط إلى " دوامة مدمرة حيث تنتهى المنافسة على الحصول على حصة أكبر إلى الحصول على جزء ضئيل ".

وأضاف" هذا أمر لا نرغب في رؤية حدوثه".

كما دافع لي تشانج عن بلاده أمام المزاعم التي تفيد بأن بلاده تغرق العالم بسلع رخيصة، مشيرا إلى براعتها في العلوم والتكنولوجيا من أجل بناء " مساحة واسعة للشركات لمواصلة الابتكار وتعزيز المنتجات".