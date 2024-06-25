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أفادت جمعية إسرائيلية مختصة بشؤون جنود جيش الاحتلال، بإصابة 10 آلاف جندي للاحتلال بالمرض النفسي وتعثر دراسة 70 ألفا من الجنود الطلاب بالجامعات والدرجات العلمية، وذلك جراء استمرار الاستدعاء للقتال في غزة والشمال المحتل.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، نقلا عن جمعية نيفغاشيم أنه بجانب المتعثرين دراسيا والمرضى النفسيين خسر 1000 من جنود الاحتلال تجارتهم وتم فصل آلاف منهم من وظائفهم بسبب الانشغال بالحرب عن العمل.

وتابعت الجمعية، أنه علي الجانب الاجتماعي فإن عدد من جنود الاحتلال تم فسخ خطبتهم نتيجة لتعثر الإعداد للزواج جراء المشاركة بالقتال.

وأوضحت الجمعية إن نحو 45% من جنود الاحتلال الذين تحدثت إليهم أكدوا عزمهم عدم إجابة الاستدعاء القتال مجددا تجنبا لمزيد من الخسائر.

وطالب ديفيد سليمان مدير الجمعية حكومة الاحتلال بمزيد من الدعم للجنود كي لا يشعروا بالإهمال من قبل الدولة في وقت عصيب كوقت الحرب.