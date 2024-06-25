الاتحاد الأوروبي يعرب عن مخاوفه من انتهاك مايكروسوفت لقانون مكافحة الاحتكار

أعربت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن اشتباهها في قيام شركة البرمجيات العملاقة (مايكروسوفت) بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار عبر تجميع برنامجها تيمز ماسنجر مع مجموعة مايكروسوفت أوفيس.

وتعترض المفوضية الأوروبية على عملية التجميع تلك ، بوصفها منفذا لسياسة مكافحة الاحتكار في التكتل، لاعتقادها أن شركة ما تستغل هيمنتها في سوق ما للحصول على ميزة في سوق أخرى.

وتهيمن مايكروسوفت في هذه الحالة في السوق على ما تسميه المفوضية "برامج الإنتاجية" ، وهذا يعني معالجات النصوص مثل برنامج مايكروسوفت وورد وأدوات جداول البيانات مثل برنامج إكسل.

ولكن اللجنة تدفع بأن برنامج "تيمز" يتنافس في سوق منفصلة على "منتجات الاتصالات والتعاون" ، وأن تجميعه مع برنامج "أوفيس" غير عادل لمقدمي البرامج المستقلة في هذه السوق الأخرى - مثل "سلاك" ، الذي دفعت شكواه المفوضية إلى فتح تحقيق في يوليو من العام المنصرم.

كما أعربت المفوضية عن مخاوفها من "قيود التشغيل البيني بين منافسي برنامج "تيمز" وعروض مايكروسوفت ".

وقال نائب رئيس شركة مايكروسوفت ورئيسها براد سميث إن الشركة "فككت برنامج "تيمز" واتخذت خطوات أولية للتشغيل البيني".

لكن بيان المفوضية قال إن الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي"يجد أن هذه التغييرات غير كافية لمعالجة المخاوف وأنه من الضروري عمل المزيد من التغييرات في سلوك مايكروسوفت لإعادة المنافسة لما كانت عليه".

وقال سميث: "نشكر ما تم تقديمه من إيضاحات إضافية اليوم وسنسعى لإيجاد حلول للقضاء على المخاوف المتبقية للمفوضية ".