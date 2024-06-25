ترحيب فلسطيني بقرار ليبيا إعفاء الفلسطينيين من رسوم التأشيرة والإقامة

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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء ، بقرار حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إعفاء المواطنين الفلسطينينيين من رسوم التأشيرة والإقامة.

واعتبرت الوزاة ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) ، أن "هذا القرار يجسد عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، ويؤكد موقف ليبيا الداعم لشعبنا ولقضيته العادلة في تحقيق الاستقلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس".

وعبرت عن شكرها وتقديرها لدولة ليبيا ولحكومتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لرعايتها الدائمة والمتواصلة لأبناء الجالية الفلسطينية بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين ومعاملتهم أسوة باشقائهم الليبيين في جميع المجالات.

وأصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية قرارا بإعفاء الفلسطينيين من رسوم التأشيرات والإقامة في ليبيا.

ونص القرار على "استثناء مواطني دولة فلسطين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة، المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1978".

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قررت في أكتوبر الماضي "منح أبناء الجالية الفلسطينية في ليبيا من ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات المعاش الأساسي"، بالإضافة إلى استمرار صرف المنحة الشهرية للطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات والمعاهد الليبية.