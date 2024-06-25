نيوم: المشروعات العملاقة في السعودية مهددة بتقليص حجمها قريباً

وبالإضافة إلى نيوم، تعمل السعودية أيضاً على تطوير 13 مخططاً إنشائياً كبيراً، أو ما يُعرف "بمشروعات جيجا"، بقيمة تريليونات الدولارات. وتشمل تلك المشروعات مدينة ترفيهية على مشارف العاصمة الرياض، والعديد من المنتجعات الفاخرة على جزر في البحر الأحمر، ومجموعة من الوجهات السياحية والثقافية الأخرى.

لكن انخفاض أسعار النفط أثر على الإيرادات الحكومية، مما أجبر الرياض على إعادة تقييم هذه المشروعات ودراسة استراتيجيات تمويل جديدة.

وقال مستشار، على صلة بالحكومة فضل عدم ذكر اسمه، لبي بي سي إن تلك المخططات قيد المراجعة ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأنها في وقتٍ قريبٍ.

وأضاف: "يعتمد القرار على عوامل عدة، لكن من دون شك سوف تخضع هذه المشروعات لإعادة تقييم. فبعضها قد يسير كما هو مخطط لها، لكن البعض الآخر قد يتأخر أو يتقلص حجمه".

وأُعلن عن مشروع نيوم في 2017، وهي خطة بقيمة 500 مليار دولار لبناء عشر مدن مستقبلية في منطقة صحراوية في شمال غرب البلاد.

وأكثر هذه المدن طموحاً، والذي احتل كل العناوين الرئيسية، مدينة "ذي لاين" (The Line). وتتضمن خطة إنشائها أن تكون مدينة خطية تتكون من جدارين متجاورين ومتوازيين لناطحة سحاب يبلغ ارتفاعهما 500 متر - أطول من مبنى "إمباير ستيت" في الولايات المتحدة. ومع ذلك، سيكون عرضهما مجتمعين 200 متر فقط، بما في ذلك المساحة بينهما.

وكانت الخطة الأصلية تتضمن أن تمتد لحوالي 170 كيلومتراً لتتسع المدينة لحوالي تسعة ملايين نسمة.

ولكن وفقًا لأشخاص مطلعين على التفاصيل – ولما أشارت إليه تسريبات للصحافة – من المقرر أن يركز مطورو المشروع الآن على الانتهاء من الإنشاءات على مساحة 2.4 كيلومتر فقط بحلول عام 2030، كجزء من المرحلة الأولى.

وعندما تم الإعلان عن مشروع "ذي لاين" للمرة الأولى، تم وصفه بأنه "مدينة خطية خالية من الكربون" من شأنها أن تعيد تعريف الحياة الحضرية، مع وسائل الراحة لسكانها مثل الحدائق والشلالات وسيارات الأجرة الطائرة والخوادم الآلية.

كما تتضمن الخطة ألا يكون في المدينة طرق أو سيارات، ومن المقرر أن تتكون من مجتمعات مترابطة مخصصة للمشاة، وأن يكون هناك أيضاً قطار فائق السرعة تبلغ مدة الرحلة فيه 20 دقيقة على الأكثر إلى أي مكان داخل حدود المدينة.

لكن لم يتضح بعد ما الذي يمكن أن يتوافر من هذه المميزات في الجزء الحالي من المرحلة الأولى.

بالإضافة إلى مشروع "ذي لاين"، من المقرر أن يضم نيوم أيضًا مدينة صناعية عائمة على شكل ثماني الأضلاع، ومنتجعاً جبلياً للتزلج، وسيستضيف دورة الألعاب الأسيوية الشتوية في 2029.

وقال علي الشهابي، وهو مصرفي سابق والآن عضو في المجلس الاستشاري لنيوم، إن الأهداف المحددة للمشروعات في إطار رؤية 2030 كانت "مصممة بشكل متعمد لتكون طموحة إلى حدٍ مبالغ فيه".

وأضاف: "كان من المفترض أن يكون طموحاً أكثر من اللازم في ضوء تسليم جزء منه فقط في الوقت المحدد. لكن حتى هذا الجزء سيكون مهماً".

وسلط تقليص حجم مشروع نيوم الضوء على تحديات التمويل التي تواجهها الحكومة السعودية.

ويُمول مشروع نيوم من قبل الحكومة السعودية من خلال كيان الثروة السيادية، وهو صندوق الاستثمارات العامة (PIF).

وتبلغ التكلفة الرسمية لبناء نيوم، 500 مليار دولار، أي أكثر بنسبة 50 في المئة من الموازنة السعودية بأكملها للبلاد لهذا العام. لكن محللين يقدرون أن تنفيذ المشروع بالكامل قد يتكلف في النهاية أكثر من تريليوني دولار.