الجنائية الدولية تصدر مذاكرات اعتقال بحق رئيس الأركان الروسي ووزير الدفاع السابق

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أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة الحالي للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، لإدانتهما بإصدار تعليمات لشن هجمات على أهداف مدنية في أوكرانيا.