قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد الثقة بنفسه.

وأضاف في مقابلة مع قناة الجزيرة، نقلها بيان صادر عن الحركة، مساء الإثنين، أن تشكيل لجنة لمحاسبة للذين أخفقوا في تقدير الموقف في 7 أكتوبر، بداية الطوفان، يعني أن الاحتلال دخل في أتون حالة من عدم الثقة والارتباك الداخلي لن يوقفها إلا وقف العدوان أو الذهاب إلى خيارات بعيدة.

وتابع: «هذا الكيان الصهيوني ليس مرشحاً بالبقاء كما كان، 76 عامًا يدير حالة الزيف والصورة الجمالية التي كان يقولها فعاد أمام العالم لا هو ديمقراطي ولا هو قوة مهابة، ولا هو صاحب اقتصاد يمكن أن يجاري العالم».

وأشار إلى أن الاحتلال مفكك داخلياً، كما أن اقتصاده لا يستطيع تلبية الاحتياجات، بجانب أنه دوليًا منزعج أمام هذه التحديات الكبيرة وعدم قدرته على تحقيق أهدافه.

وشدد على أن إسرائيل تتآكل من الداخل، متابعا: «دائماً كما قالوا في حركة الشعوب والدول وغيرها، إذا ما بدأت الكيانات تتآكل من داخلها، فالانهيار وسقوط السقف على الأرض هو المرجح».