موسكو: عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضدنا ستضر بالتكتل أكثر من روسيا

انتقدت موسكو الإجراءات العقابية الجديدة في حزمة العقوبات الرابعة عشرة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا، قائلة إن العقوبات غير فعالة وستضر بالتكتل.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو في موسكو اليوم الاثنين، إن الغرب لا ينظر إلى عواقب ذلك على اقتصاده أو على ازدهار المواطنين في الاتحاد الأوروبي. فعلى سبيل المثال ، تتوقع روسيا نموا اقتصاديا يزيد عن 3٪ هذا العام، أي أكثر من 10 أضعاف النمو الاقتصادي في ألمانيا.

وأضاف جروشكو ،:" كانت العقوبات تستهدف خنق الاقتصاد الروسي وتدمير تماسك المجتمع، ولكن الاتحاد الأوروبي حقق عكس ذلك".

كما حذرت روسيا من ارتفاع أسعار الطاقة مجددا في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ 27 وافقوا على العقوبات في لوكسمبورج، إضافة إلى فرض إجراءات عقابية جديدة أخرى بسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية مساء اليوم الاثنين، أنه سيتم في المقابل، منع مزيد من ممثلي السياسة والأنشطة التجارية والمؤسسات الأوروبية من دخول روسيا، ولكن دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.